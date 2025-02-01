Происшествия 01.02.2025 в 10:02

В Бурятии прогорел юный сельский инвестор

Не имея своих денег, юноша тайком оформил кредит на мать
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прогорел юный сельский инвестор
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии за первый месяц этого года жертвами интернет-преступников стали 126 жителей. Общий причиненный ущерб составил 22 млн рублей (+11 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в прокуратуре республики.

Так, жертвами аферистов стали члены одной семьи из села Кырен Тункинского района. Там 18-летний юноша решил стать инвестором. Парень нашел в интернете сайт одной из инвестиционных компаний, где оставил заявку со своими личными данными.

Спустя непродолжительное время с парнем связались аферисты, которые начали раскручивать молодого сельчанина. По их указанию он взял кредит на 25 тысяч рублей и перевел деньги на «инвестиционный счет». Мошенники настаивали на дальнейших вложениях, обещая огромные прибыли, однако у юноши денег не было. Тогда он, введя в заблуждение мать, воспользовался ее телефоном, оформил в банковском приложении кредит на 246 тыс. рублей и перевел их на счет злоумышленников.
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