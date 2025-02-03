Происшествия 03.02.2025 в 08:43
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина
Еще двоих пострадавших доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП с участием легкового авто и грузовика. Водитель легковушки скончалась от полученных травм.
ДТП случилось вечером 2 февраля на 335 км федеральной автодороги «Иркутск - Улан-Удэ – Чита».
- Столкнулись легковой автомобиль «Тойота Алекс» и грузовик «Ситрак». В результате ДТП 42-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась, водитель и ещё один пассажир с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в полиции республики.
Фото: ГИБДД РБ
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