Происшествия 03.02.2025 в 08:43

В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина

Еще двоих пострадавших доставили в больницу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина

Вчера вечером в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП с участием легкового авто и грузовика. Водитель легковушки скончалась от полученных травм.

ДТП случилось вечером 2 февраля на 335 км федеральной автодороги «Иркутск - Улан-Удэ – Чита».

- Столкнулись легковой автомобиль «Тойота Алекс» и грузовик «Ситрак». В результате ДТП 42-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась, водитель и ещё один пассажир с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в полиции республики.

Фото: ГИБДД РБ

Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ застройщика оштрафовали на миллион за гибель крановщика
03.02.2025 в 09:18
Отец пятерых детей из Бурятии погиб на СВО
03.02.2025 в 09:17
Невозвратные товары
03.02.2025 в 09:00
Жителей Улан-Удэ предупредили об отключениях света
03.02.2025 в 08:58
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина
03.02.2025 в 08:43
За помощь в задержании психа-убийцы в Бурятии наградили девушек
03.02.2025 в 08:28
Госцирк Бурятии потерял миллион
03.02.2025 в 06:00
В Бурятии быстро распространяется «свиной» грипп
02.02.2025 в 16:10
Бойцы СВО из Бурятии передали необычный привет землякам
02.02.2025 в 15:13
Жители Улан-Удэ вынуждены спать дома в куртках
02.02.2025 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ застройщика оштрафовали на миллион за гибель крановщика
Сумма штрафа уже взыскана с компании
03.02.2025 в 09:18
Отец пятерых детей из Бурятии погиб на СВО
За службу его наградили медалью «За воинскую доблесть»
03.02.2025 в 09:17
В Бурятии осудили заехавшего не туда машиниста
По вине мужчины локомотив сошел с рельсов
01.02.2025 в 13:37
В Бурятии в запертой квартире нашли мертвого мужчину
Родственники не могли попасть внутрь и вызвали спасателей
01.02.2025 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru