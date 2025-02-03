Происшествия 03.02.2025 в 10:32

Пьяный водитель в Бурятии стал причиной смертельного ДТП

По его вине погибла молодая женщина
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Текст: Елена Кокорина
Пьяный водитель в Бурятии стал причиной смертельного ДТП

В ГИБДД Бурятии рассказали подробности смертельного ДТП, случившегося вчера в Кабанском районе. Оказывается, что его причиной стал 35-летний пьяный водитель без прав, который выехал на встречную полосу движения.

- Вблизи п. Дачный 35-летний водитель автомобиля «Тойота Алекс», не имеющий права управления ТС, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак» под управлением 64-летнего водителя, - уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП 43-летняя пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель-виновник и 45-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД РБ

 

 

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