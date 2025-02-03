Происшествия 03.02.2025 в 15:40

В Улан-Удэ влюбленная пара экс-заключенных куролесила на всю катушку

Криминальный дуэт за короткий срок оставил за собой длинный шлейф преступлений
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ влюбленная пара экс-заключенных куролесила на всю катушку
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимую парочку, промышлявшую кражами, грабежами и разбоями. Оперативниками уже установлена причастность 34-летнего мужчины и 29-летней женщины к девяти преступлениям, но их может быть и больше.

Как рассказали в МВД Бурятии, злоумышленники орудовали в Улан-Удэ с декабря 2024 года по январь 2025 года. Незадолго до этого и мужчина, и женщина освободились из колонии. Выйдя на свободу, они сошлись и принялись за старое.

Так, в конце декабря мужчина похитил телефон у малознакомой женщины, с которой в одной компании распивал спиртное. Та и не поняла, как лишилась гаджета. Украденным телефоном фигурант расплатился за поездку в такси.

14 января подозреваемый совершил еще одну кражу телефона. Вместе с возлюбленной он несколько дней проживал у приятеля, употребляя алкоголь. А, покидая чужое жилище, захватил с собой и затем продал гаджет его владельца.

15 января отличилась уже его пассия. Злоумышленница украла пальто у собутыльницы - посетительницы гостиницы. Та из-за опьянения не сразу сообразила, что произошло. В похищенной одежде воровка нашла телефон, но вскоре потеряла его. Разонравившееся пальто она затем выкинула.

20 января её сожитель украл телефон у человека, у которого изначально собирался переночевать. Когда владелец квартиры отказал ему в просьбе о ночлеге и совместном распитии спиртного, мужчина, забрав гаджет устройство с дивана, ретировался. Пропажу хозяин обнаружил позднее.

В ночь с 23 на 24 января пара похитила телевизор, DVD-приставку и телефон из квартиры, где в очередной раз распивала спиртное. Это злоумышленники сделали, когда остальные участники застолья уснули. Имущество они продали прохожим.

26 января жертвой криминальной пары стала 72-летняя бабушка, приходящаяся родственницей фигурантке. Ранее злоумышленники распивали спиртное с проживавшими с нею дочерью и зятем. Уходя, женщина зашла к пенсионерке в комнату, чтобы попросить деньги на проезд, но не получив их, взяла сама. Зажав рот пожилой горожанке, она ограбила её: вынула 9 тысяч рублей из кармана её кофты и вместе с сожителем скрылась. Тот, как оказалось, тоже времени даром не терял: прихватил с собой телефоны своих собутыльников.

На следующий день при попытке продать гаджеты подозреваемые в скупке познакомились с мужчиной, по паспорту которого в результате сдали одно из похищенных устройств. Оказавшего им услугу гражданина они позвали в бар. После посиделок, разговаривая у заведения, фигурант выдернул из его рук барсетку с телефоном и скрылся. Догнать его потерпевший не смог.

28 января сожительница злоумышленника совершила разбой. Она распивала спиртное на улице с малознакомым гражданином, с которым ранее познакомилась в увеселительном заведении. Через некоторое время в их беседу с претензиями вмешалась искавшая мужчину супруга, после чего тот отправился домой.

Фигурантка попросила у незнакомки денег на такси, но получила отказ. Тогда она стала требовать деньги, ссылаясь на то, что муж горожанки пил за ее счет. При этом в ходе конфликта она незаметно вынула телефон из кармана её куртки и вернула гаджет только когда оппонентка отдала ей 3 тысячи рублей.

Поняв, что жертва располагает наличными, подозреваемая достала из кармана и приставила к ее горлу ножницы, требуя еще денег, а затем открыла её сумку и вынула кошелек. На счастье потерпевшей, мимо проезжал автомобиль. Горожанка начала звать водителя на помощь и махать руками, в этот момент злоумышленница скрылась.

«В настоящее время фигуранты взяты под стражу. Общий ущерб от их преступлений, предварительно, составил около 100 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
Теги
кража грабеж разбой

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