Происшествия 04.02.2025 в 12:45

В Бурятии из-за задымления прервали занятия в школе

Учеников эвакуировали и распустили по домам
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за задымления прервали занятия в школе
Фото: МЧС Бурятии
Происшествие случилось сегодня в школе улуса Зурган-Дэбэ. Как сообщает «Селенга-инфо.24/7», там из-за задымления в здании пришлось прервать занятия и эвакуировать учеников. Несколько десятков школьников отпущены домой и будут учиться дистанционно.

«В происшествии никто не пострадал. Школа обесточена, открытого огня в здании нет. На месте работают пожарные, они ищут причину задымления», сообщает «Селенга-инфо.24/7».

Напомним, 29 января в Улан-Удэ произошел пожар в школе №51.
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