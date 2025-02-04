Происшествия 04.02.2025 в 12:45
В Бурятии из-за задымления прервали занятия в школе
Учеников эвакуировали и распустили по домам
Текст: Андрей Константинов
Происшествие случилось сегодня в школе улуса Зурган-Дэбэ. Как сообщает «Селенга-инфо.24/7», там из-за задымления в здании пришлось прервать занятия и эвакуировать учеников. Несколько десятков школьников отпущены домой и будут учиться дистанционно.
«В происшествии никто не пострадал. Школа обесточена, открытого огня в здании нет. На месте работают пожарные, они ищут причину задымления», сообщает «Селенга-инфо.24/7».
Напомним, 29 января в Улан-Удэ произошел пожар в школе №51.
«В происшествии никто не пострадал. Школа обесточена, открытого огня в здании нет. На месте работают пожарные, они ищут причину задымления», сообщает «Селенга-инфо.24/7».
Напомним, 29 января в Улан-Удэ произошел пожар в школе №51.
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