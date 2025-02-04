Происшествия 04.02.2025 в 16:14

Житель Бурятии умер от ножевого ранения

Удар ножом мужчина получил в ходе разборок с сожительницей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии умер от ножевого ранения
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жительницы Иволгинского района, обвиняемой в убийстве сожителя.

Как рассказали в следственном ведомстве, сожители около месяца назад нанялись на работу на частное подворье в селе Гильбира, где ухаживали за скотом и проживали там же в зимовье. 2 февраля в течение дня они распивали спиртное напитки, а вечером поссорились. В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им в живот сожителю.

Раненого мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось - на следующий день он умер в больнице. Женщина скрыться не пыталась и оставалась на месте происшествия до приезда полиции. В ходе допроса она подробно рассказала о случившемся.  

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
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