В Бурятии погиб пьяный водитель «Марча»

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на улице Мельникова автомобиль «Ниссан Марч» слетел с дороги и срезался в электроопору. В результате аварии 28-летний водитель погиб на месте, двух пассажиров отправили в больницу на осмотр.«Все участники ДТП находились в состоянии опьянения. Водитель ранее был на полтора года лишен прав за езду в нетрезвом виде. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии», - рассказали в Госавтоинспекции.