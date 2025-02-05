Происшествия 05.02.2025 в 14:54
В Бурятии матери погибшего работника предложили компенсацию в 150 тысяч рублей
АО «Закаменск» до последнего билось за снижение выплат семье раздавленного грузовиком парня
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд поставил точку в тяжбе семьи погибшего работника с АО «Закаменск». Несмотря на сопротивление представителей предприятия, родственникам парня удалось добиться существенной компенсации, хотя и не в том объеме, в каком они изначально хотели.
Несчастный случай на производстве произошел весной прошлого года. 11 мая грузовик «Вольво», ехавший по технологической дороге в местности Инкур в 3 км от Закаменска, сорвался в обрыв. Многотонная машина придавила 20-летнего водителя, прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть парня. Последующее разбирательство показало, что причиной несчастного случая стало нарушение норм трудового законодательства работодателем - АО «Закаменск».
После происшествия мать погибшего парня подала иск к предприятию. Она потребовала взыскать с «Закаменска» по 10 миллионов рублей и пользу себя и несовершеннолетнего сына в качестве компенсации морального вреда.
«Мать после смерти сына находится в крайне подавленном состоянии, тяжелое известие о смерти разделило ее жизнь на «до» и «после». Каждый день она преодолевает стресс и боль от потери сына, который был опорой семьи, имея работу, был основным помощником для своей матери. Все планы и надежды на дальнейшую жизнь были связаны с ним… 14-летний брат погибшего столкнулся со страшной трагедией. Он много плакал, длительное время молчал, замкнулся в себе, стал раздражительным. Утрата брата принесла ему огромные нравственные и физические страдания», - говорилось в иске.
На суде представитель предприятия иск признал частично, заявив, что не оспаривает акт о несчастном случае. Однако привел множество доводов, из которых следовало, что для компенсации морального вреда в пользу матери и брата погибшего достаточно будет выплатить всего по 150 тысяч рублей.
Рассмотрев материалы дела, Закаменский районный суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению, но только частично. Фемида постановила взыскать с предприятия 1,1 млн рублей в пользу матери, и 1,2 рублей – в пользу брата погибшего.
Не согласившись с размером взысканной компенсации, и истец, и ответчик подали апелляционные жалобы. К слову, в своей апелляции предприятие «расщедрилось», заявив о готовности выплатить семье в общей сложности уже 900 тысяч рублей вместо предложенных ранее 300 тысяч.
Рассмотрев жалобы, Верховный суд Бурятии скорректировал решение райсуда.
«В ходе рассмотрения дела судебной коллегией установлено, что районным судом не в полной мере учтена тяжесть последствий, наступивших после смерти молодого человека для матери и несовершеннолетнего брата, лишившихся родного члена семьи, его помощи и поддержки, их индивидуальные особенности, сложившиеся семейные взаимоотношения», - отметили в суде, повысив размер компенсации до 1,5 миллионов рублей в пользу каждого члена семьи.
Несчастный случай на производстве произошел весной прошлого года. 11 мая грузовик «Вольво», ехавший по технологической дороге в местности Инкур в 3 км от Закаменска, сорвался в обрыв. Многотонная машина придавила 20-летнего водителя, прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть парня. Последующее разбирательство показало, что причиной несчастного случая стало нарушение норм трудового законодательства работодателем - АО «Закаменск».
После происшествия мать погибшего парня подала иск к предприятию. Она потребовала взыскать с «Закаменска» по 10 миллионов рублей и пользу себя и несовершеннолетнего сына в качестве компенсации морального вреда.
«Мать после смерти сына находится в крайне подавленном состоянии, тяжелое известие о смерти разделило ее жизнь на «до» и «после». Каждый день она преодолевает стресс и боль от потери сына, который был опорой семьи, имея работу, был основным помощником для своей матери. Все планы и надежды на дальнейшую жизнь были связаны с ним… 14-летний брат погибшего столкнулся со страшной трагедией. Он много плакал, длительное время молчал, замкнулся в себе, стал раздражительным. Утрата брата принесла ему огромные нравственные и физические страдания», - говорилось в иске.
На суде представитель предприятия иск признал частично, заявив, что не оспаривает акт о несчастном случае. Однако привел множество доводов, из которых следовало, что для компенсации морального вреда в пользу матери и брата погибшего достаточно будет выплатить всего по 150 тысяч рублей.
Рассмотрев материалы дела, Закаменский районный суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению, но только частично. Фемида постановила взыскать с предприятия 1,1 млн рублей в пользу матери, и 1,2 рублей – в пользу брата погибшего.
Не согласившись с размером взысканной компенсации, и истец, и ответчик подали апелляционные жалобы. К слову, в своей апелляции предприятие «расщедрилось», заявив о готовности выплатить семье в общей сложности уже 900 тысяч рублей вместо предложенных ранее 300 тысяч.
Рассмотрев жалобы, Верховный суд Бурятии скорректировал решение райсуда.
«В ходе рассмотрения дела судебной коллегией установлено, что районным судом не в полной мере учтена тяжесть последствий, наступивших после смерти молодого человека для матери и несовершеннолетнего брата, лишившихся родного члена семьи, его помощи и поддержки, их индивидуальные особенности, сложившиеся семейные взаимоотношения», - отметили в суде, повысив размер компенсации до 1,5 миллионов рублей в пользу каждого члена семьи.
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