Житель Бурятии ответит перед судом за убийство односельчанки

В скором времени в Бурятии начнется суд над убийцей жительницы села Гэгэтуй Джидинского района. Женщина и не подозревала, чем для нее может закончиться его приглашение в гости.

Следствием установлено, что днем 13 декабря 2024 года в улусе Гэгэтуй обвиняемый повстречал возле магазина свою знакомую, пригласил ее к себе в дом, где вместе они стали распивать спиртное.

- Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин дома нанес женщине удар табуретом по голове, а затем - еще множество ударов ножом по спине и другим частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Фигурант после убийства уснул, а утром сообщил о происшествии соседям, - сообщили в Следкоме республики.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: loon.site