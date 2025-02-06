Жители Новой Деревни в Бурятии остались без имущества

В Кабанском районе оперативниками раскрыта кража из ограды дома в селе Новая Деревня. Обворовал мать своего друга 21-летний местный житель, пока ее не было дома.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что из-под навеса, расположенного в ограде дома, похищены: аккумулятор, сварочные и тормозные диски, цепи для бензопилы и другие строительные инструменты. Сумма причиненного ущерба она оценила в 37 тысяч рублей.

- Следователь выяснил, что молодой человек дружил с сыном заявительницы, неоднократно бывал у них в гостях и хорошо знал, что под навесом хранятся строительные инструменты и прочие предметы домашнего обихода. Кроме того, ему было известно, что в доме постоянно никто не проживает и зимой владельцы бывают там редко, - сообщили в полиции республики.

Ранее парень не привлекался к уголовной ответственности и не имеет постоянного места работы. Украл все эти вещи для того, чтобы продать, а на вырученные деньги купить выпивку.

- Похищенное имущество он сдал скупщику, личность которого в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site