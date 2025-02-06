В Бурятии водителя осудили за смертельное ДТП трехлетней давности

«Днем 17 сентября 2021 года на перевале Пыхта 46-летний водитель автопоезда «Фредлайнер» совершил столкновение с самосвалом «Вольво». В результате аварии пассажир автопоезда от полученных травм скончался, водитель с травмами госпитализирован», - коротко сообщали тогда в ГИБДД Бурятии.







Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб человек. Само дорожное происшествие случилось еще осенью 2021 года.Как показало расследование, к аварии привел целый ряд обстоятельств. По сути, ее могло бы вообще не быть.Для начала оказалось, что у автопоезда была неисправна тормозная система. Водитель об этом знал, но все равно отправился в путь. Несмотря на проблемы с тормозами, на перевале, проигнорировав знак «Крутой спуск», он ехал со скоростью 42 км/ч, что в последующем следствие охарактеризовало как «преступное легкомыслие».В результате действий водителя тормозная система автопоезда перегрелась, и он начал неконтролируемо ускоряться. Разогнавшись до 100 км/ч, большегруз перевернулся, вылетел на встречку, где столкнулся с самосвалом.Суд над водителем начался только в декабре прошлого года. Рассмотрение дела прошло в особом порядке, поскольку мужчина полностью признал вину. Также он выплатил семье погибшего 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и обязался в течение двух лет выплатить еще полмиллиона.С учетом этого водителя не стали наказывать строго. Суд приговорил его к году лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.