Происшествия 06.02.2025 в 16:29

В Бурятии водителя осудили за смертельное ДТП трехлетней давности

Из-за неисправных тормозов на спуске с перевала большегруз разогнался до 100 км/ч
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водителя осудили за смертельное ДТП трехлетней давности
Фото: ГИБДД Бурятии
Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб человек. Само дорожное происшествие случилось еще осенью 2021 года.

«Днем 17 сентября 2021 года на перевале Пыхта 46-летний водитель автопоезда «Фредлайнер» совершил столкновение с самосвалом «Вольво». В результате аварии пассажир автопоезда от полученных травм скончался, водитель с травмами госпитализирован», - коротко сообщали тогда в ГИБДД Бурятии.


Как показало расследование, к аварии привел целый ряд обстоятельств. По сути, ее могло бы вообще не быть.

Для начала оказалось, что у автопоезда была неисправна тормозная система. Водитель об этом знал, но все равно отправился в путь. Несмотря на проблемы с тормозами, на перевале, проигнорировав знак «Крутой спуск», он ехал со скоростью 42 км/ч, что в последующем следствие охарактеризовало как «преступное легкомыслие».

В результате действий водителя тормозная система автопоезда перегрелась, и он начал неконтролируемо ускоряться. Разогнавшись до 100 км/ч, большегруз перевернулся, вылетел на встречку, где столкнулся с самосвалом.

Суд над водителем начался только в декабре прошлого года. Рассмотрение дела прошло в особом порядке, поскольку мужчина полностью признал вину. Также он выплатил семье погибшего 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и обязался в течение двух лет выплатить еще полмиллиона.

С учетом этого водителя не стали наказывать строго. Суд приговорил его к году лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.
Теги
ДТП суд

Все новости

Школьники Бурятии могут выиграть поездку в «Артек»
06.02.2025 в 16:42
Костюм лешего срочно отправили из Бурятии в Курск
06.02.2025 в 16:41
В Бурятии водителя осудили за смертельное ДТП трехлетней давности
06.02.2025 в 16:29
Житель Бурятии зарезал жену после распития лосьона
06.02.2025 в 16:12
Жители Новой Деревни в Бурятии остались без имущества
06.02.2025 в 16:10
Житель Бурятии лишился автомобиля за пьяное вождение
06.02.2025 в 16:09
За последние сутки в Бурятии произошло 14 киберпреступлений
06.02.2025 в 15:11
Иностранный скульптор украсит село Бурятии ледяной фигурой
06.02.2025 в 14:33
Владимир Путин включил главу Бурятии в состав президиума Госсовета
06.02.2025 в 14:26
В Улан-Удэ состоится Первенство ДФО по биатлону
06.02.2025 в 13:45
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
Житель Бурятии зарезал жену после распития лосьона
Полицейским мужчина заявил, что не причастен к преступлению
06.02.2025 в 16:12
Жители Новой Деревни в Бурятии остались без имущества
Вор залез в ограду пока хозяев не было дома
06.02.2025 в 16:10
За последние сутки в Бурятии произошло 14 киберпреступлений
Половина случаев связана со взломами порталов Госуслуг и аккаунтом в соцсетях
06.02.2025 в 15:11
В Улан-Удэ дом-сауну спасают всем миром
На помощь работникам ТГК-14 брошены сотрудники Комбината по благоустройству
06.02.2025 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru