Происшествия 06.02.2025 в 17:11

Жителя Бичурского района за вождение в пьяном виде лишили автомобиля

Также виновному назначили 300 часов обязательных работ и забрали права на 2,5 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителя Бичурского района за вождение в пьяном виде лишили автомобиля

У жителя Бичурского района конфискован автомобиль за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), - сообщили в прокуратуре.

27-летний мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в сентябре 2024 года в с. Бичура сотрудниками ГИБДД была остановлена автомашина, за рулем которой находился виновный. На требование инспектора пройти медицинское освидетельствование он отказался, ссылаясь на болезненное состояние.

Бичурский районный суд назначил виновному 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Также решением суда в собственность государства конфискован автомобиль «Тойота Королла», которым управлял осужденный. Приговор не вступил в законную силу.

 

Фото: loon.site

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