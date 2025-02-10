В районе Бурятии произошло ДТП с семью пострадавшими

Прокуратура Иволгинского района Бурятии взяла на контроль результаты проверки ДТП, организованной органами полиции. Авария с несовершеннолетними, в которой пострадало 7 человек, произошла вчера утром, 9 февраля, вблизи села Ошурково.

- На 430 км федеральной трассы «Байкал» нетрезвый 38-летний водитель легкового автомобиля «Тойота Корона Премио» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Тойота Хайс», следовавшим в Иркутск. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирам из легкового автомобиля и автобуса, в том числе двоим несовершеннолетним. Все они был госпитализированы, - рассказали в прокуратуре.

Фото: ГИБДД РБ