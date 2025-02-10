В Бурятии отец четверых детей получил 10 лет за убийство

Тункинскйи райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Окинского района, обвиняемого в убийстве, а также незаконном хранении оружия и наркотиков.Преступление произошло 23 сентября 2024 года в поселке Боксон. В гости к обвиняемому из соседнего села приехал двоюродный брат. Во дворе дома его укусила собака, из-за этого мужчина стал предъявлять претензии хозяину. Возникла ссора. В ее ходе хозяин взял самодельное ружье и с близкого расстояния выстрелил в голову родственника. От полученной раны тот сразу умер.В этот момент рядом находилась фельдшер, которая приехала для оказания помощи в связи с укусом собаки. Она вызвала полицию. Злоумышленника задержали. В его доме правоохранители нашли еще один кустарный «ствол», а также гашишное масло.На время следствия обвиняемого взяли под стражу. Суд учел наличие у мужчины постоянного места жительства, болезненное состояние его здоровья, положительные характеристики и 4 малолетних детей на иждивении. Однако счел эти обстоятельства недостаточными для выбора более мягкой меры пресечения.Рассмотрев материалы дела, райсуд признал мужчину виновным.«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе Тункинского райсуда.Приговор в законную силу еще не вступил.