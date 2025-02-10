Происшествия 10.02.2025 в 13:45

В Бурятии сгорели птицы

Пожар вспыхнул в селе Верхняя Иволга
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сгорели птицы
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Верхняя Иволга. К месту вызова был направлен дежурный караул 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен деревянный сарай на общей площади 160 кв.м. На момент возгорания внутри находились куры, утки, гуси и автомобиль Toyota Lite Ace. Птицы и имущество сгорели», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи.
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