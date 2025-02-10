В Бурятии сгорели птицы

Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Верхняя Иволга. К месту вызова был направлен дежурный караул 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен деревянный сарай на общей площади 160 кв.м. На момент возгорания внутри находились куры, утки, гуси и автомобиль Toyota Lite Ace. Птицы и имущество сгорели», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи.