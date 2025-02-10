В Бурятии катившая с горки девочка угодила прямо под машину

В Бурятии полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием маленькой девочки, случившегося сегодня днем в селе Ошурково.«По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги. Девочка каталась на горке в сопровождении своего дедушки. В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу», - сообщили в МВД Бурятии.Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель «УАЗа» не имел прав и к тому же был пьян. Результат его освидетельствования составил 0,25 мг/л.