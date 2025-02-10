Происшествия 10.02.2025 в 17:46

В Бурятии катившая с горки девочка угодила прямо под машину

Автомобилем управлял пьяный водитель без прав
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии катившая с горки девочка угодила прямо под машину
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием маленькой девочки, случившегося сегодня днем в селе Ошурково.

«По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги. Девочка каталась на горке в сопровождении своего дедушки. В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу», - сообщили в МВД Бурятии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель «УАЗа» не имел прав и к тому же был пьян. Результат его освидетельствования составил 0,25 мг/л.
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