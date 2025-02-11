В Бурятии остановлено движение по федеральной трассе

В Бурятии из-за аварии полностью перекрыто движение на 283-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи города Бабушкин. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», там столкнулись два большегруза. Есть ли в ДТП пострадавшие, пока не известно.









Обновлено. По состоянию на 11 часов на месте аварии организовано движение по одной полосе в реверсивном режиме.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»