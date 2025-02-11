Происшествия 11.02.2025 в 09:59

В Бурятии остановлено движение по федеральной трассе

Причиной этого стало ДТП (обновлено)
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии остановлено движение по федеральной трассе
В Бурятии из-за аварии полностью перекрыто движение на 283-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи города Бабушкин. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», там столкнулись два большегруза. Есть ли в ДТП пострадавшие, пока не известно.


Обновлено. По состоянию на 11 часов на месте аварии организовано движение по одной полосе в реверсивном режиме.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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