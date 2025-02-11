В Бурятии перевернулся «Лексус», водитель погиб

В Бурятии сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Заиграевском районе.«По предварительным данным, сегодня около 9 часов утра вблизи СНТ «Заозёрный» 33-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Травмированный пассажир госпитализирован», - сообщили в Госавтоинспекции.Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.