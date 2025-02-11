Происшествия 11.02.2025 в 12:15

Пьяный житель Улан-Удэ зашел не в ту дверь

В результате мужчина оказался в полиции
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Текст: Андрей Константинов
Пьяный житель Улан-Удэ зашел не в ту дверь
Фото: Росгвардия Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии получили сигнал с тревожной кнопки травмпункта, расположенного на бульваре Карла Маркса. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину, который разбил стекло входной двери.

«Выяснилось, что нетрезвый гражданин перепутал здания и случайно зашел в травмпункт, где сломал входную дверь. Правонарушитель вёл себя агрессивно и отказывался возмещать причиненный ущерб», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Дебоширом оказался 33-летний улан-удэнец. Его доставили в полицию для разбирательства.
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