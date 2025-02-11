Происшествия 11.02.2025 в 12:32

Отчаянные улан-удэнцы сами задержали вооруженного грабителя

В полиции им выразили благодарность
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Отчаянные улан-удэнцы сами задержали вооруженного грабителя

Отважная женщина в Улан-Удэ не побоялась вооруженного разбойника и настойчиво преследовала его после совершенного им грабежа. К счастью обошлось без жертв и преступника удалось задержать благодаря мужчине, который без лишних слов пришел отчаянной улан-удэнке на помощь.

Историей разбойного нападения на фирму по продаже каменного угля поделились в полиции республики.

- 9 февраля поступил звонок от мужчины, который сообщил, что на улице Забайкальской задержал злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении. Приехав на место полицейские выяснили, что около 17 часов в организацию зашел неизвестный в балаклаве и перчатках. Руководитель в это время подсчитывала кассу.
К горлу женщины незнакомец поднес нож и стал требовать деньги, однако толкнув его руку, она выбежала и заперлась в своей машине, стоящей около здания. После того, как нападавший вышел, она стала преследовать его, - рассказали в МВД республики.

Преступник бежал от нее, теряя спрятанные за пазухой купюры.
По дороге женщина на машине пересеклась с большегрузом и попросила водителя о помощи. Мужчина заглушил тягач, догнал злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских.
- Сотрудниками полиции было установлено хищение 123 тысяч рублей из кассы. 102 тысячи рублей из них были обнаружены при подозреваемом, остальные купюры он обронил в офисе и по дороге, когда пытался скрыться от преследования.
Задержанным оказался 41-летний бывший работник организации, который проработал месяц и уволился незадолго до разбойного нападения. Ранее  был неоднократно судим за имущественные преступления, а также организацию наркопритона и отбывал наказание в местах лишения свободы, - добавили в полиции.
Возбуждено уголовное дело Ведется следствие.
В полиции Бурятии выразили благодарность 42-летнему улан-удэнцу, который, проявил неравнодушие и смелость, не раздумывая, бросился на помощь и задержал злоумышленника.

Фото: loon.site

Теги
разбойник грабеж нападение

Все новости

В Бурятии нашли сомнительное мясо в «Светофоре»
11.02.2025 в 12:51
Отчаянные улан-удэнцы сами задержали вооруженного грабителя
11.02.2025 в 12:32
В Бурятии капитально отремонтировано более трех тысяч многоквартирных домов
11.02.2025 в 12:22
Пьяный житель Улан-Удэ зашел не в ту дверь
11.02.2025 в 12:15
В Бурятии катастрофически не хватает полицейских
11.02.2025 в 11:52
В Бурятии женщина пытается отвоевать захваченный соседом участок
11.02.2025 в 11:40
В Бурятии простятся с участником СВО и многодетным отцом Баиром Ардановым
11.02.2025 в 11:36
Житель Улан-Удэ убил человека сразу после освобождения из колонии
11.02.2025 в 11:35
Жители Бурятии получат в феврале повышенную пенсию
11.02.2025 в 11:16
«Как детям дают читать про пиво?»
11.02.2025 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
Пьяный житель Улан-Удэ зашел не в ту дверь
В результате мужчина оказался в полиции
11.02.2025 в 12:15
Житель Улан-Удэ убил человека сразу после освобождения из колонии
На свободе мужчина не провел и двух недель
11.02.2025 в 11:35
В Бурятии перевернулся «Лексус», водитель погиб
Пассажир авто госпитализирован с травмами
11.02.2025 в 11:06
В Бурятии детсадовцы массово заболели пневмонией
Диагноз уже точно подтвержден у семи детей
11.02.2025 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru