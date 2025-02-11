Отчаянные улан-удэнцы сами задержали вооруженного грабителя

Отважная женщина в Улан-Удэ не побоялась вооруженного разбойника и настойчиво преследовала его после совершенного им грабежа. К счастью обошлось без жертв и преступника удалось задержать благодаря мужчине, который без лишних слов пришел отчаянной улан-удэнке на помощь.

Историей разбойного нападения на фирму по продаже каменного угля поделились в полиции республики.

- 9 февраля поступил звонок от мужчины, который сообщил, что на улице Забайкальской задержал злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении. Приехав на место полицейские выяснили, что около 17 часов в организацию зашел неизвестный в балаклаве и перчатках. Руководитель в это время подсчитывала кассу.

К горлу женщины незнакомец поднес нож и стал требовать деньги, однако толкнув его руку, она выбежала и заперлась в своей машине, стоящей около здания. После того, как нападавший вышел, она стала преследовать его, - рассказали в МВД республики.

Преступник бежал от нее, теряя спрятанные за пазухой купюры.

По дороге женщина на машине пересеклась с большегрузом и попросила водителя о помощи. Мужчина заглушил тягач, догнал злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских.

- Сотрудниками полиции было установлено хищение 123 тысяч рублей из кассы. 102 тысячи рублей из них были обнаружены при подозреваемом, остальные купюры он обронил в офисе и по дороге, когда пытался скрыться от преследования.

Задержанным оказался 41-летний бывший работник организации, который проработал месяц и уволился незадолго до разбойного нападения. Ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, а также организацию наркопритона и отбывал наказание в местах лишения свободы, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело Ведется следствие.

В полиции Бурятии выразили благодарность 42-летнему улан-удэнцу, который, проявил неравнодушие и смелость, не раздумывая, бросился на помощь и задержал злоумышленника.

Фото: loon.site