Улан-удэнец украл велосипед ребенка, спустив его с 14 этажа

Бессовестный улан-удэнец спалился на краже, выставив в группу скупки украденный им пару месяцев назад велосипед. Любимого железного коня подростка он не поленился спустить по лестнице с 14-го этажа в декабре 2024 года.

40-летний житель Улан-Удэ, сын которого остался перед Новым годом без своего велика, случайно увидел потерю в объявлениях о продаже в группе скупок и обратился в полицию.

- Мужчина поделился историей исчезновения велосипеда своего сына и оценил ущерб в 10 тысяч рублей. Оперативники установили и задержали подозреваемого в краже велосипеда. Им оказался 34-летний горожанин, который уже во всем признался, - рассказали в полиции города.

Выяснилось, что в день совершения подвыпивший подозреваемый зашел в подъезд многоквартирного дома, поднялся на 19 этаж, а согревшись, решил спуститься пешком. На 14 этаже он увидел оставленный без присмотра не закрепленный подростковый велосипед, забрал его и сдал в ближайшую скупку. Вырученные деньги пропил.

- Похищенный велосипед уже изъяли. Его вернут законным владельцам. Гражданин ранее не судим, подрабатывал разнорабочим на стройке. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: loon.site