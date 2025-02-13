Происшествия 13.02.2025 в 11:49
Центр Улан-Удэ остался без воды
Там подрядчик повредил водопровод
Текст: Андрей Константинов
Сегодня при проведении земляных работ подрядная организация повредила водопровод на перекрестке улиц Каландаришвили и Смолина. В результате без холодной воды остались сразу 10 улиц в центре города: Куйбышева, Свердлова, Кирова, Ленина, Смолина, Свободы, Набережная, Советская, Соборная и Шмидта.
«На место направлена аварийно-восстановительная бригада», - сообщили в МУП «Водоканал».
«На место направлена аварийно-восстановительная бригада», - сообщили в МУП «Водоканал».
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