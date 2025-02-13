Из-за угрозы взрыва оцепили центр Улан-Удэ

Сегодня днем, 13 февраля, в Росгвардию поступило сообщение о том, что в бизнес-центре на улице Ербанова в Улан-Удэ лежит бесхозный пакет. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место, оцепили прилегающую территорию и эвакуировали граждан.

- Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра пакета обнаружили неисправный электрочайник и маленькую сумку. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего принятия правового решения, - рассказали в Росгвардии.

Жителей и гостей региона призывают быть более бдительными и ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей.

- Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра. Тем самым вы обезопасите себя от возможной пропажи вещей и исключите отвлечение сил и средств оперативных служб, - добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии