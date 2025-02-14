Происшествия 14.02.2025 в 16:56

За сутки на пожарах в Бурятии погибло два человека

Причиной возгораний остаются неисправная электропроводка и неосторожность при курении
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За сутки на пожарах в Бурятии погибло два человека

За последние сутки пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 8 пожаров, 2 человека погибли. Причиной возгораний остаются неисправная электропроводка и неосторожность при курении.

Накануне в поселке Нижние Тальцы горел жилой дом. На момент прибытия первого подразделения огонь полностью охватил здание, произошло обрушение кровли. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. В ходе проверки помещений была обнаружена 58-летняя женщина без признаков жизни. Возгорание потушили на 89 квадратах. Предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.

Еще одна трагедия произошла сегодня ночью в селе Красноярово. Горел жилой дом. В ходе проверки помещений обнаружен 69-летний мужчина без признаков жизни. Огонь ликвидирован на 68 квадратах. Предварительно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.

В селе Закалтус огнеборцы потушили возгорание сена на 150 квадратах. Предварительно, поджог мог стать причиной пожара.

Также в Северобайкальске, Улан-Удэ, Гусиноозерске и поселке Таксимо из-за неосторожного обращения с огнём горел мусор на общей площади 38 квадратов.

 

Фото: МЧС Бурятии

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