17-летний улан-удэнец попался на краже наушников и акустической колонки
17-летний улан-удэнец попался на краже наушников и акустической колонки из магазина техники в ТРЦ «Форум». Общий ущерб, причиненный магазину, составил более 35 тысяч рублей. По факту краж возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.
Полицейские на месте происшествия установили приметы предполагаемого злоумышленника и передали ориентировку наружным нарядам полиции. Подозреваемый был задержан патрульно-постовой службой. Им оказался 17-летний не работающий горожанин.
- Юноша похитил беспроводные наушники стоимостью более 12 тысяч рублей с витрины магазина путем свободного доступа. Он продал их на улице случайным прохожим. Спустя несколько дней молодой человек из того же магазина похитил беспроводную колонку и также продал на улице, - рассказали полицейские.
Кроме того, молодой человек причастен еще к краже видеорегистратора в этом же магазине.
Общий ущерб от действий подозреваемого составил более 35 тысяч рублей. Законный представитель несовершеннолетнего полностью возместила ущерб, причиненный магазину.
Отметим, что юноша ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные деяния, но не был осужден. Мать несовершеннолетнего возмещала ущерб и уголовные дела были прекращены по примирению сторон.
Фото: loon.site