Происшествия 17.02.2025 в 12:34

17-летний улан-удэнец попался на краже наушников и акустической колонки

Общий ущерб, причиненный магазину, составил более 35 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
17-летний улан-удэнец попался на краже наушников и акустической колонки

17-летний улан-удэнец попался на краже наушников и акустической колонки из магазина техники в ТРЦ «Форум». Общий ущерб, причиненный магазину, составил более 35 тысяч рублей. По факту краж возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.

Полицейские на месте происшествия установили приметы предполагаемого злоумышленника и передали ориентировку наружным нарядам полиции. Подозреваемый был задержан патрульно-постовой службой. Им оказался 17-летний не работающий горожанин.

- Юноша похитил беспроводные наушники стоимостью более 12 тысяч рублей с витрины магазина путем свободного доступа. Он продал их на улице случайным прохожим. Спустя несколько дней молодой человек из того же магазина похитил беспроводную колонку и также продал на улице, - рассказали полицейские.

Кроме того, молодой человек причастен еще к краже видеорегистратора в этом же магазине.

Общий ущерб от действий подозреваемого составил более 35 тысяч рублей. Законный представитель несовершеннолетнего полностью возместила ущерб, причиненный магазину.

Отметим, что юноша ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные деяния, но не был осужден. Мать несовершеннолетнего возмещала ущерб и уголовные дела были прекращены по примирению сторон.

 

Фото: loon.site

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кража Улан-Удэ

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