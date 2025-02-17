В Улан-Удэ убийца испугался полиграфа

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло в ночь на 7 ноября 2024 года в квартире дома на улице Пугачева. Там в ходе совместного употребления спиртного и возникшей ссоры обвиняемый ремнем задушил сожительницу, а затем инсценировал ее самоубийство. Родственникам, медикам и приехавшим правоохранителям злоумышленник сообщил, что женщина добровольно ушла из жизни.«Хотя обстановка на месте происшествия в целом соответствовала пояснениям мужчины, у следователя с учетом характера повреждений на шее потерпевшей и ряда нестыковок возникли сомнения. В связи с этим было принято решение проверить версию сожителя с использованием полиграфа. Узнав об этом, фигурант изменил показания, рассказал правду о произошедшем и признался в убийстве», - сообщили в следственном ведомстве.По итогам рассмотрения дела горожанина признали виновным. Он получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.