Происшествия 17.02.2025 в 15:44

В Улан-Удэ убийца испугался полиграфа

Узнав, что ему предстоит пройти проверку, мужчина сознался в преступлении
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ убийца испугался полиграфа
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло в ночь на 7 ноября 2024 года в квартире дома на улице Пугачева. Там в ходе совместного употребления спиртного и возникшей ссоры обвиняемый ремнем задушил сожительницу, а затем инсценировал ее самоубийство. Родственникам, медикам и приехавшим правоохранителям злоумышленник сообщил, что женщина добровольно ушла из жизни.

«Хотя обстановка на месте происшествия в целом соответствовала пояснениям мужчины, у следователя с учетом характера повреждений на шее потерпевшей и ряда нестыковок возникли сомнения. В связи с этим было принято решение проверить версию сожителя с использованием полиграфа. Узнав об этом, фигурант изменил показания, рассказал правду о произошедшем и признался в убийстве», - сообщили в следственном ведомстве.  

По итогам рассмотрения дела горожанина признали виновным. Он получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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