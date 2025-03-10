Происшествия 10.03.2025 в 13:39

В Улан-Удэ наркоман попал в лапы Карины

Овчарка унюхала наркотики у пассажира на вокзале
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ наркоман попал в лапы Карины
Фото: транспортная полиция
На привокзальной площади в Улан-Удэ транспортные полицейские задержали 25-летнего жителя Мухоршибирского района. На мужчину обратила внимание служебно-розыскная собака Карина. Овчарка сигнальной позой обозначила возможное наличие у него наркотиков.

«В ходе личного досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято гашишное масло весом более 13 грамм. Задержанный пояснил, что изготовил наркотик из собранной у себя в районе конопли и хранил для личного употребления», - рассказали в транспортной полиции.

В отношении парня возбудили уголовное дело. С него взяли подписку о невыезде.
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