В Улан-Удэ наркоман попал в лапы Карины

На привокзальной площади в Улан-Удэ транспортные полицейские задержали 25-летнего жителя Мухоршибирского района. На мужчину обратила внимание служебно-розыскная собака Карина. Овчарка сигнальной позой обозначила возможное наличие у него наркотиков.«В ходе личного досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято гашишное масло весом более 13 грамм. Задержанный пояснил, что изготовил наркотик из собранной у себя в районе конопли и хранил для личного употребления», - рассказали в транспортной полиции.В отношении парня возбудили уголовное дело. С него взяли подписку о невыезде.