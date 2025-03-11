Происшествия 11.03.2025 в 11:23

Девушка из Забайкалья «нагрела» жителя Бурятии с ипотекой

Сельчанин отдал 900 тысяч знакомой из соцсети, которую даже в глаза не видел
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Текст: Андрей Константинов
Девушка из Забайкалья «нагрела» жителя Бурятии с ипотекой
Фото: архив «Номер один»
Полиция Бурятии раскрыла мошенничество, жертвой которого стал 32-летний житель Мухоршибирского района. Он отдал 900 тысяч рублей 20-летней жительнице Забайкальского края, которую никогда даже в глаза не видел.

Как рассказали в МВД Бурятии, зимой прошлого года мужчина познакомился в соцсети с 20-летней девушкой из Забайкалья. Они сначала переписывались, а потом обменялись номерами телефонов и стали созваниваться.

В мае мужчина решил оформить ипотеку, однако без первоначального взноса банк операцию не одобрил. Об этом он рассказал своей новой знакомой. Та, в свою очередь, предложила взять займ на нее, аргументируя это статусом матери-одиночки, который предполагал бы низкую процентную ставку и наличием материнского капитала. Они договорились, что в случае одобрения ипотеки мужчина будет исправно выплачивать ежемесячные взносы.

Вскоре мужчина взял кредит на миллион рублей под залог автомобиля. 900 тысяч он перечислил девушке, а 100 тысяч - оставил себе.

Общение продолжилось дальше, однако, девушка стала всячески избегать тему ипотеки, ссылалась различные проблемы и болеющего ребенка. В октябре мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, о чем сообщил своей знакомой. Та сразу вернула сельчанину 500 тысяч рублей. Оставшуюся сумму она обещала вернуть позже, но вновь ссылалась на финансовые трудности.

«Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. Гражданка временно не работает, ранее не судима. Впервые собеседники встретились только при проведении допроса, после которого девушка перечислила 150 тысяч рублей. Итого ей осталось вернуть мужчине 250 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
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