Происшествия 12.03.2025 в 09:32

В Бурятии бывшего главу заковали в наручники

Михаила Мишурина заподозрили в превышении полномочий
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бывшего главу заковали в наручники
Фото: скриншот видео
В Бурятии оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего главу Баргузинского района Михаила Мишурина. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в полиции. Задержанного экс-главу передали сотрудникам Следственного комитета, которые будут проводить расследование.


В следственном ведомстве уже раскрыли суть претензий к Михаилу Мишурину.

«С 2019 по 2024 годы Михаил Мишурин, будучи главой района, проживал в служебной квартире, находящейся в собственности муниципалитета. Подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, понудил подчиненных работников администрации района возместить ему стоимость оплаты коммунальных услуг за период проживания в служебной квартире из средств муниципального бюджета. Таким образом, своими действиями он причинил ущерб бюджету муниципального образования в размере 270 тысяч рублей», - рассказали в Следственном комитете.


В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-главы. Следствие настаивает, чтобы Михаил Мишурин пока посидел в камере.

Напомним, Михаил Мишурин был уволен с поста главы Баргузинского района после пьяного ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые полицейские взяли у Михаила Мишурина сразу после аварии.
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задержание превышение полномочий

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