В Бурятии бывшего главу заковали в наручники

В Бурятии оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего главу Баргузинского района Михаила Мишурина. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в полиции. Задержанного экс-главу передали сотрудникам Следственного комитета, которые будут проводить расследование.





«С 2019 по 2024 годы Михаил Мишурин, будучи главой района, проживал в служебной квартире, находящейся в собственности муниципалитета. Подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, понудил подчиненных работников администрации района возместить ему стоимость оплаты коммунальных услуг за период проживания в служебной квартире из средств муниципального бюджета. Таким образом, своими действиями он причинил ущерб бюджету муниципального образования в размере 270 тысяч рублей», - рассказали в Следственном комитете.





В следственном ведомстве уже раскрыли суть претензий к Михаилу Мишурину.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-главы. Следствие настаивает, чтобы Михаил Мишурин пока посидел в камере.Напомним, Михаил Мишурин был уволен с поста главы Баргузинского района после пьяного ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые полицейские взяли у Михаила Мишурина сразу после аварии.