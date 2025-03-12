В Бурятии мошенники вышли на целую группу доверчивых вкладчиков

Обманутая мошенниками жительница Северобайкальска в надежде «вывести заработанное» втянула в схему аферистов своих знакомых. Все они, желая ей помочь и даже не подозревая, что имеют дело с хитроумными преступниками, лишились 6,6 млн рублей.

Заявление от 59-летней женщины поступило в полицию 11 марта. Она рассказала, что еще в июле прошлого года в интернете увидела рекламу с предложением заработка на инвестициях, перешла по ссылке на сайт и зарегистрировалась.

- Руководитель инвестиционной компании погрузил её в суть работы на бирже и женщина внесла первый вклад, оформив кредит на 240 тысяч рублей и добавив аналогичную сумму своих накоплений. Когда сумма «заработка» в личном кабинете на сайте выросла почти до 2 млн рублей, она решила их вывести, однако «вывод средств» оказался невозможен из-за неверно введенных реквизитов. Для решения проблемы ей предложили привлечь третье лицо, - рассказывают в полиции.

Следуя рекомендации своего наставника, в ноябре потерпевшая обратилась к знакомой. Вместе они созванивались с «менеджером биржы» по видеосвязи и, выполнив все действия в сервисе онлайн-банкинга приятельницы, перевели злоумышленникам более 4,3 млн рублей, из которых порядка 2,3 млн рублей были оформлены в кредит.

Однако и на этот раз псевдо-руководитель компании заявил о невозможности «вывода» денег и повторил первоначальное требование - «найти постороннее кредитное плечо».

- Спустя несколько дней потерпевшая, находясь в гостях, поделилась проблемой с подругой. В то время у последней гостил племянник, который, имея крупную сумму денег, предложил помочь. Аналогичным способом они перечислили аферистам еще более 1,5 млн рублей, но «вывести деньги с биржи» по-прежнему не удавалось. В конце декабря «инвестор» нашла еще одного «кандидата», который перевел преступникам еще 272 тысяч рублей, 210 тысяч рублей из которых были средствами банковского займа. Связь с «лже-брокером» после этого прекратилась, - добавили в полиции.

Полиция Бурятии настоятельно призывает жителей республики не верить сообщениям в сети Интернет о сверхдоходе в короткие сроки, не переводить свои средства для получения, якобы, заработанных. И ни в коем случае не вовлекать в рисковые финансовые операции знакомых и родственников. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть.

Фото: loon.site