Происшествия 13.03.2025 в 09:21

В Бурятии грузовик сбил пьяного пешехода

Наезд произошел ночью на сельской дороге
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии грузовик сбил пьяного пешехода
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось вчера ночью в Закаменском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, вблизи села Дутулур 28-летний водитель грузовика «Митсубиши Кантер» сбил пешехода, идущего по проезжей части во встречном направлении.

В результате наезда 25-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. Как уточнили в Госавтоинспекции, пострадавший пешеход был пьян.
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