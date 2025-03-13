В Бурятии грузовик сбил пьяного пешехода

ДТП случилось вчера ночью в Закаменском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, вблизи села Дутулур 28-летний водитель грузовика «Митсубиши Кантер» сбил пешехода, идущего по проезжей части во встречном направлении.В результате наезда 25-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. Как уточнили в Госавтоинспекции, пострадавший пешеход был пьян.