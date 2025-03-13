Происшествия 13.03.2025 в 10:45

В Бурятии водитель едва не утопил автомобиль, проигнорировав запрещающие знаки

Лед на Селенге стал крайне опасен для рыбаков
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель едва не утопил автомобиль, проигнорировав запрещающие знаки
Фото: МЧС Бурятии
Очередное ледовое ЧП зарегистрировали сегодня спасатели в Бурятии. На реке Селенга в районе села Малое Колесово под лед провалился автомобиль Honda CR-V. К счастью, машина не ушла полностью под воду.

Как сообщили в МЧС Бурятии, буквально вчера инспекторы ГИМС обнаружили в этом месте промоины и установили знак о запрете выезда на лед, а также огородили вешками опасный участок.


«Водитель, игнорируя запрещающий знак, выехал на водоем, и двигаясь вдоль огороженного участка, задним колесом допустил частичный провал транспорта. Глубина в месте происшествия составляет не более 1,5 метров. Данные собственника авто устанавливаются, к нему будут применены меры административного характера», - сообщили в МЧС.

Спасатели уже предупреждали, что лед на Селенге в Кабанском районе начал интенсивно таять. В связи с этим любителей рыбалки просят отказаться от выезда на лед.

«Призываем жителей соблюдать правила безопасности на водных объектах в зимнее время. Выезд на лед на автотранспорте разрешен только по оборудованным ледовым переправам, таких на территории района нет. Не стоит игнорировать знаки и информационные аншлаги, установленные в потенциально опасных местах», - предупреждают спасатели.
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