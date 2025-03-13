В Бурятии любитель гашиша вместо вахты отправится на нары

В Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 40-летнего жителя Иволгинского района. В его доме правоохранители обнаружили 5 шприцов с гашишным маслом массой 66 граммов и два полимерных пакета с гашишем весом 294 грамма.«Мужчина признался, что 6 марта на поле в нескольких метрах от села собрал марихуану, из которой впоследствии изготовил наркотические средства. Их он упаковал в шприцы и пакеты и неоднократно употреблял, планируя затем взять с собой на вахту. От освидетельствования гражданин отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Нигде не работает», - рассказали в МВД Бурятии.По факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.