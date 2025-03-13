Происшествия 13.03.2025 в 12:22

В Бурятии любитель гашиша вместо вахты отправится на нары

В доме жителя Иволгинского района нашли крупные запасы наркотиков
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии любитель гашиша вместо вахты отправится на нары
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 40-летнего жителя Иволгинского района. В его доме правоохранители обнаружили 5 шприцов с гашишным маслом массой 66 граммов и два полимерных пакета с гашишем весом 294 грамма.

«Мужчина признался, что 6 марта на поле в нескольких метрах от села собрал марихуану, из которой впоследствии изготовил наркотические средства. Их он упаковал в шприцы и пакеты и неоднократно употреблял, планируя затем взять с собой на вахту. От освидетельствования гражданин отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Нигде не работает», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
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