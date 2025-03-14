Пламенная тенденция: по четвергам в Бурятии выгорают гостиничные дома

Прошлой ночью в Баргузинском районе Бурятии зафиксировали очередной пожар гостиничного комплекса. На этот раз выгорело сразу четыре гостевых дома Байкальского Шале, тушение которых продолжалось до 4-х утра.

Причины пожара устанавливаются дознавателем МЧС, но стоит заметить, что это уже третий пожар за три недели, в связи с чем у простых граждан возникает много вопросов. Примечательно, что каждый из пожаров начинался в четверг. Первый был зафиксирован 27 февраля на территории турбазы «Посольская» в Кабанском районе. Дотла там выгорел двухэтажный гостевой дом, вторую постройку, к счастью, пожарным удалось спасти. Следующий пожар случился уже в Тункинском районе и тоже в ночь с четверга на пятницу. На этот раз сгорел двухэтажный дом площадью 450 кв метров, который удалось потушить лишь к 10 утра. И вот, снова, практически всю прошедшую ночь пожарные воевали с огнем, но уже в Баргузинском районе.

Сообщение о пожаре в Байкальском Шале поступило в четверг вечером, 13 марта.

- По повышенному рангу пожара 1-БИС к месту вызова был направлен личный состав 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ и добровольной пожарной команды села Максимиха. На момент прибытия первого подразделения было установлено, что огнем охвачены четыре туристических дома. Также существовала угроза перехода пламени на соседние постройки. В 23:44 пожар был локализован на площади 216 кв.м, но полностью ликвидирован только в 4:15 ночи 14 марта. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало, - сообщают в ГО и ЧС.

В результате пожара сгорели одноэтажный гостиничный дом на площади 180 кв.м и три двухэтажных гостиничных дома на общей площади 144 кв.м. Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России по Республике Бурятия.

Фото: loon.site