В Бурятии водитель загремел в колонию за ДТП с погибшим и пострадавшими

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летнего жителя села Цагатуй Джидинского района. Он, будучи пьяным, сел за руль автомобиля и устроил лобовое ДТП, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили травмы.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, 23 мая 2024 года обвиняемый пил с со знакомыми, после чего согласился отвезти их другое село, чтобы купить алкоголь. При этом водительских прав у него не было. Пьяному мужчине удалось проехать лишь несколько километров.«В нескольких километрах от села Цагатуй 51-летний водитель «Тойоты Калдины» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Премио». В результате аварии один пассажир «Калдины» от полученных травм скончался, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Травмы также получил 24-летний пассажир второго автомобиля», - рассказывали о том ДТП в ГИБДД Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.