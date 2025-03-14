Происшествия 14.03.2025 в 16:26

В Бурятии водитель загремел в колонию за ДТП с погибшим и пострадавшими

Пьяный мужчина поехал с друзьями в соседнее село за догоном
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель загремел в колонию за ДТП с погибшим и пострадавшими
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летнего жителя села Цагатуй Джидинского района. Он, будучи пьяным, сел за руль автомобиля и устроил лобовое ДТП, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили травмы.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, 23 мая 2024 года обвиняемый пил с со знакомыми, после чего согласился отвезти их другое село, чтобы купить алкоголь. При этом водительских прав у него не было. Пьяному мужчине удалось проехать лишь несколько километров.

«В нескольких километрах от села Цагатуй 51-летний водитель «Тойоты Калдины» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Премио». В результате аварии один пассажир «Калдины» от полученных травм скончался, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Травмы также получил 24-летний пассажир второго автомобиля», - рассказывали о том ДТП в ГИБДД Бурятии.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

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