Мошенники снова использовали председателя горсовета Улан-Удэ

О том, что имя председателя горсовета Улан-Удэ снова использовали мошенники, рассказали в пресс-службе городского парламента:«От имени председателя Улан-Удэнского городского Совета Чимита Бальжинимаева вновь начали поступать сообщения от мошенников. Мошенники создали поддельный аккаунт руководителя Улан-Удэнского горсовета в Telegram. Чимит Бальжинимаев призывает не поддаваться на провокации мошенников и быть бдительными».Напомним, аналогичная ситуация произошла летом прошлого года. Тогда мошенники тоже использовали поддельный аккаунт председателя горсовета для своих темных дел.В целом же тенденция создания фейковых аккаунтов бурятских чиновников продолжается больше года. В начале 2024 года мошенники добрались и до главы Бурятии Алексея Цыденова:«Хотел предупредить вас, что мошенники создали клон моей странички в Телеграм и теперь от моего имени пытаются вести диалог. Уважаемые земляки, это ФЕЙК. Я не обращаюсь в своем телеграм-канале напрямую. Я не могу написать личное сообщение со своего телеграм-канала, это невозможно. Телеграм-канал не предусматривает такой функции, как обмен сообщениями. Это мой личный блог, в котором я делюсь с вами важными новостями. Мой личный телеграм-канал в порядке, и я через него сейчас пишу вам. Не верьте негодяям!», - писал тогда глава региона.Фото: «Номер один», пресс-служба Улан-Удэнского горсовета