Происшествия 15.03.2025 в 14:09

Мошенники снова использовали председателя горсовета Улан-Удэ

Неизвестные рассылают сообщения от имени Чимита Бальжинимаева
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Текст: Станислав Сергеев
Мошенники снова использовали председателя горсовета Улан-Удэ
О том, что имя председателя горсовета Улан-Удэ снова использовали мошенники, рассказали в пресс-службе городского парламента:

«От имени председателя Улан-Удэнского городского Совета Чимита Бальжинимаева вновь начали поступать сообщения от мошенников. Мошенники создали поддельный аккаунт руководителя Улан-Удэнского горсовета в Telegram. Чимит Бальжинимаев призывает не поддаваться на провокации мошенников и быть бдительными».



Напомним, аналогичная ситуация произошла летом прошлого года. Тогда мошенники тоже использовали поддельный аккаунт председателя горсовета для своих темных дел.

В целом же тенденция создания фейковых аккаунтов бурятских чиновников продолжается больше года. В начале 2024 года мошенники добрались и до главы Бурятии Алексея Цыденова:

«Хотел предупредить вас, что мошенники создали клон моей странички в Телеграм и теперь от моего имени пытаются вести диалог. Уважаемые земляки, это ФЕЙК. Я не обращаюсь в своем телеграм-канале напрямую. Я не могу написать личное сообщение со своего телеграм-канала, это невозможно. Телеграм-канал не предусматривает такой функции, как обмен сообщениями. Это мой личный блог, в котором я делюсь с вами важными новостями. Мой личный телеграм-канал в порядке, и я через него сейчас пишу вам. Не верьте негодяям!», - писал тогда глава региона.

Фото: «Номер один», пресс-служба Улан-Удэнского горсовета

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