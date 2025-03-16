Собаки разорвали жителя Бурятии

Сообщается, что трагедия произошла еще в начале марта, однако известно об этом стало только сейчас. Недалеко от села Ичетуй Джидинского района 6 марта жители обнаружили тело 46-летнего мужчины с признаками переохлаждения и следами нападения собак.При этом, собаки, судя по всему, были не бродячими. Предположительно их хозяин - владелец животноводческих стоянок, который использовал их для охраны скота.«Трагедия, случившаяся в селе Ичетуй Джидинского района, — страшное напоминание о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. Человек погиб из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены», - написал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.Он напомнил, что владельцы собак должны осознавать: любая агрессия животного влечёт за собой вашу персональную юридическую ответственность. Закон чётко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий.«Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание. Но самое печальное - погиб человек... Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе. Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул», - предупредил Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»