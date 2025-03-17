Маньяк из Бурятии получил еще один срок

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении «иволгинского потрошителя» Кегашбека Орунбаева. За изнасилование и убийство, совершенное в столице Бурятии в 2007 году, маньяк, уже приговоренный к пожизненному заключению, получил еще 13 лет колонии.В июле 2007 года Кегашбек Орунбаев, за которым уже тянулся шлейф тяжких преступлений, приехал из Читы в Улан-Удэ, где возле железнодорожного вокзала познакомился с горожанкой. С ней он стал распивать спиртное в кустах на территории расположенной рядом школы. Позже пьяный маньяк изнасиловал женщину, после чего жестоко избил ее, ударил камнем по голове, а затем скрылся, уехав обратно в Читу. Через некоторое время на окровавленную женщину, находящуюся без сознания, наткнулись работники школы. Потерпевшую отвезли в больницу, но спасти ее не удалось: она скончалась от полученных травм.Долгое время преступление оставалось нераскрытым.«Изобличить злоумышленника в совершении этого преступления удалось благодаря кропотливому труду следователей и следователей-криминалистов следственного управления, которыми проводилась работа по проверке серийного убийцы на причастность к нераскрытым преступлениям. После этого фигуранта этапировали из колонии особого режима «Черный Дельфин» в Бурятию, где ему предъявили собранные улики, и он признался в убийстве женщины», - рассказывали ранее в Следственном комитете.«Суд, несмотря на явку с повинной, признание вины и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, счел невозможным освобождение обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и назначил наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок 13 лет. Учитывая, что подсудимый ранее был осужден за аналогичные преступления, суд с применением правил ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного их сложения окончательно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.Напомним, свой криминальный путь Кегашбек Орунбаев начал в Барнауле, куда будущий серийный убийца приехал еще в середине 1980-х годов после службы в армии. Там он поступил в техникум, откуда его вскоре отчислили за аморальное поведение. После исключения Орунбаев еще несколько лет оставался в регионе, перебиваясь случайными заработками. В сентябре 1990 года он напал на 17-летнюю девушку: припозднившейся студентке нанес удар камнем по голове, затем оттащил в сторону, изнасиловал и убил. В 1991 году в Новоалтайске он расправился с 76-летней пенсионеркой, у которой снимал комнату: пожилую женщину, которая отказала ему в интимной близости, он оглушил обухом топора, а затем изнасиловал. В дальнейшем квартирант облил вещи в доме керосином и поджег, после чего скрылся.В 1991-м переехал Орунбаев в Бурятию, поселился в Иволгинском районе и продолжил свое кровавое дело. Мужчина в течение нескольких лет убил нескольких женщин, на которых нападал после непродолжительного знакомства и совместного употребления спиртного. В сентябре 2012 года Кегашбека Орунбаева, получившего к тому времени зловещие прозвище «иволгинский потрошитель», задержали правоохранители.