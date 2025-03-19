Жителя Улан-Удэ осудили за изнасилование в центре города

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством.Преступление произошло в центре города ранним утром 4 октября 2024 года. Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина отдыхал в рестобаре на улице Кирова. После закрытия он оказался на улице, где заметил еще одну посетительницу заведения, ожидавшую такси. Воспользовавшись отсутствием людей, злоумышленник схватил и утащил женщину в бесхозные постройки неподалеку. Угрожая расправой, он повалил жертву на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Однако правоохранителям удалось найти и задержать его.На суде обвиняемый сначала утверждал, что женщина добровольно вступила с ним в связь. Однако под тяжестью улик, в числе которых были записи с камер видеонаблюдения, мужчина частично признал вину.«Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, после отбытия наказания осужденному установлено ограничение свободы сроком на 1 год, в период которого за его поведением будет осуществляться контроль», - сообщили в пресс-службе суда.Приговор суда еще не вступил в законную силу.