Происшествия 19.03.2025 в 10:59

Жителя Улан-Удэ осудили за изнасилование в центре города

Пьяный мужчина напал на посетительницу бара, ожидавшую такси
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ осудили за изнасилование в центре города
Фото: pixabay.com
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством.

Преступление произошло в центре города ранним утром 4 октября 2024 года. Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина отдыхал в рестобаре на улице Кирова. После закрытия он оказался на улице, где заметил еще одну посетительницу заведения, ожидавшую такси. Воспользовавшись отсутствием людей, злоумышленник схватил и утащил женщину в бесхозные постройки неподалеку. Угрожая расправой, он повалил жертву на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Однако правоохранителям удалось найти и задержать его.

На суде обвиняемый сначала утверждал, что женщина добровольно вступила с ним в связь. Однако под тяжестью улик, в числе которых были записи с камер видеонаблюдения, мужчина частично признал вину.

«Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, после отбытия наказания осужденному установлено ограничение свободы сроком на 1 год, в период которого за его поведением будет осуществляться контроль», - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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