Происшествия 20.03.2025 в 14:59

Дело подростков, искромсавших сверстника ножом под Новосибирском, ушло в суд

Получивший 70 ранений мальчик чудом выжил
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Текст: КП-Новосибирск
Дело подростков, искромсавших сверстника ножом под Новосибирском, ушло в суд
Фото: соцсети // предоствлены местными жителями
Уголовное дело в отношении подростков из села Плотниково под Новосибирском, искромсавших сверстника ножом, ушло в суд. Они нанесли товарищу более 70 ножевых ударов. Подросток чудом выжил. О том, что известно по этому случаю на данный момент, КП-Новосибирск рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Попова.

– Следствие установило, что 29 июля 2023 года двое подростков, вступив в предварительный сговор, встретились с потерпевшим на берегу Ини. Между ними произошел конфликт из-за личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый избили подростка: сначала распылили баллончик, затем, взяв нож и камень, нанесли потерпевшему множественные удары в жизненно важные органы. После этого открыто похитили мобильный телефон и скрылись, – рассказала Татьяна Попова.

Умирающего мальчика нашел местный житель. Его чудом спасли врачи.

– Несовершеннолетним предъявлено обвинение в грабеже и покушении на убийство. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Новосибирский районный суд, – добавила Татьяна Попова.

Мотивы преступления не разглашаются из-за тайны следствия.

Отец пострадавшего 15-летнего школьника из села Плотниково рассказал, что его сын до последнего покрывал своих друзей, которые устроили ему пытки. Он пытался запутать следствие и отказался сдавать их. Об этом же говорили очевидцы, которые нашли истекающего кровью подростка в кустах. Он тогда заявил, что его «избили пьяные взрослые».

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