В Улан-Удэ огромный бензовоз пострадал от столкновения с легковушкой

Сегодня на улице Балдынова в Улан-Удэ произошло не совсем обычное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. Примечателен тот факт, что крупногабаритная машина получила больше повреждений, чем небольшая иномарка, оказавшаяся «крепким орешком».

О происшествии сообщили местные аварийные инспекторы.

- Бензовоз на плохом участке дороги выбрал для движения встречную полосу. Разметка и запрещающие знаки там отсутствуют. Водитель «Вольво», выезжая под знак уступить дорогу смотрел налево, и совсем не ожидал подвоха с правой стороны. В данной аварии больше пострадал грузовик и его прицеп, а вот «Вольво» оказался крепким орешком, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

На место аварии прибыл наряд ГИБДД. Виновником оказался водитель «Вольво», крайне несогласный и до последнего отрицавший свою вину.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»