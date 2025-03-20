Происшествия 20.03.2025 в 16:45

Пьяный житель Улан-Удэ ограбил «Почту России»

Мужчина забрал из кассы 182 тысячи

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Пьяный житель Улан-Удэ ограбил «Почту России»

Летним вечером 2024 года нетрезвый улан-удэнец, не имея денег на дальнейшую выпивку, решил раздобыть их противоправным способом. Мужчина ограбил отделение «Почты России», а потом отправился в магазин напротив.

Известно, что он весь день находился дома. Мать, с которой он проживал, уехала на работу в 16.00, оставила ему 500 рублей на продукты. После того, как женщина ушла, парень взял деньги и пошел в магазин. Однако купил не продукты, а бутылку водки и 1,5 литра пива. В качестве закуски приобрел баночку квашеной капусты.

С покупками он направился домой и стал в одиночестве распивать алкоголь. Помимо распития спиртного мужчина также курил «химку». От выпитого и выкуренного он очень сильно опьянел. Когда закончился алкоголь, он хотел продолжить распивать, но денег больше не было.

Он стал думать, как ему приобрести еще выпить. Он взял два кухонных ножа, положил их в карманы своих бридж. После этого он вышел из дома и направился в сторону магазина, в котором ранее покупал алкоголь. Проходя мимо магазина, он увидел вывеску на которой было написано, что это офис банка.

Он решил ограбить офис. Мужчина зашел в офис банка, огляделся по сторонам. Увидел, что за стойкой сидит женщина и девушка. Из посетителей был только один мужчина, больше никого не было.

Он крикнул, что хочет снять большую сумму денег. Женщина за стойкой сказала ему, что сотрудников банка нет и ему нужно обратится в другое отделение.

Тогда он подошел со спины к мужчине, который стоял с ним рядом в зале, вынул из кармана нож и приложил лезвие ножа к шее мужчины. Затем он развернул мужчину в сторону девушек за стойкой, чтобы они увидели его.

Нож он вытащил, для того чтобы напугать женщину и забрать деньги из кассы.

Увидев нож в его руках, женщина испугалась. Он крикнул, чтобы она вызвала начальника. Мужчина ему что-то говорил, но он не обращал на него внимания. Грабитель крикнул женщине, чтобы та вышла из-за стойки. Так как он был сильно пьян и не мог крепко держать своего заложника, тот вырвался и сразу выбежал на улицу. Мужчина сел машину, после него две девушки выбежали и также сели к нему в машину. Также они сразу позвонили в ЧОП.

Пьяный грабитель направился в сторону стойки и стал перелазить через нее. В этот момент женщина и девушка выбежали на улицу. Он перелез через стойку, открыл ящик, который закреплён под столом и увидел деньги. Он двумя руками стал сгребать купюры и распихивать их по карманам бридж. Всего мужчина украл более 182 тысяч рублей.

После этого он закрыл ящик, перелез обратно через стойку и направился к выходу. Грабитель пошел в сторону 104 квартала.

О грабителе известно, что у него средне-специальное образование, работает неофициально пекарем. Холост, детей нет. Ранее был судим за кражу. Стоит на учете в наркодиспансере.

Октябрьский районный суд постановил признать улан-удэнца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также он должен вернуть похищенные им деньги.

 
Фото: "Номер один"

 

Теги
грабеж почта россии суд

Все новости

Погода вновь ударила по рыбакам Бурятии
20.03.2025 в 17:18
Приехавший на Байкал афроамериканец катается по озеру на велике
20.03.2025 в 17:09
В Монголии напомнили об участии СССР в становлении независимости страны
20.03.2025 в 16:58
Пьяный житель Улан-Удэ ограбил «Почту России»
20.03.2025 в 16:45
В Улан-Удэ продолжают откачивать лужи
20.03.2025 в 16:39
В Улан-Удэ огромный бензовоз пострадал от столкновения с легковушкой
20.03.2025 в 16:29
В Бурятии будут по-новому формировать кадровый резерв
20.03.2025 в 15:54
В Бурятии сельчанин лишился трактора
20.03.2025 в 15:22
Жители частных домов в Бурятии могут воспользоваться приложением «Госуслуги Дом»
20.03.2025 в 15:17
Дело подростков, искромсавших сверстника ножом под Новосибирском, ушло в суд
20.03.2025 в 14:59
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Улан-Удэ огромный бензовоз пострадал от столкновения с легковушкой
ДТП произошло в мкрн Загорск
20.03.2025 в 16:29
В Бурятии сельчанин лишился трактора
Трактор не был синим, а вот ехавший на нем мужчина - да
20.03.2025 в 15:22
Дело подростков, искромсавших сверстника ножом под Новосибирском, ушло в суд
Получивший 70 ранений мальчик чудом выжил
20.03.2025 в 14:59
Спасатели Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Из-за резкого потепления лёд на водоёмах стал рыхлым и слабым
20.03.2025 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru