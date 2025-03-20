Пьяный житель Улан-Удэ ограбил «Почту России»

Летним вечером 2024 года нетрезвый улан-удэнец, не имея денег на дальнейшую выпивку, решил раздобыть их противоправным способом. Мужчина ограбил отделение «Почты России», а потом отправился в магазин напротив.

Известно, что он весь день находился дома. Мать, с которой он проживал, уехала на работу в 16.00, оставила ему 500 рублей на продукты. После того, как женщина ушла, парень взял деньги и пошел в магазин. Однако купил не продукты, а бутылку водки и 1,5 литра пива. В качестве закуски приобрел баночку квашеной капусты.

С покупками он направился домой и стал в одиночестве распивать алкоголь. Помимо распития спиртного мужчина также курил «химку». От выпитого и выкуренного он очень сильно опьянел. Когда закончился алкоголь, он хотел продолжить распивать, но денег больше не было.

Он стал думать, как ему приобрести еще выпить. Он взял два кухонных ножа, положил их в карманы своих бридж. После этого он вышел из дома и направился в сторону магазина, в котором ранее покупал алкоголь. Проходя мимо магазина, он увидел вывеску на которой было написано, что это офис банка.

Он решил ограбить офис. Мужчина зашел в офис банка, огляделся по сторонам. Увидел, что за стойкой сидит женщина и девушка. Из посетителей был только один мужчина, больше никого не было.

Он крикнул, что хочет снять большую сумму денег. Женщина за стойкой сказала ему, что сотрудников банка нет и ему нужно обратится в другое отделение.

Тогда он подошел со спины к мужчине, который стоял с ним рядом в зале, вынул из кармана нож и приложил лезвие ножа к шее мужчины. Затем он развернул мужчину в сторону девушек за стойкой, чтобы они увидели его.

Нож он вытащил, для того чтобы напугать женщину и забрать деньги из кассы.

Увидев нож в его руках, женщина испугалась. Он крикнул, чтобы она вызвала начальника. Мужчина ему что-то говорил, но он не обращал на него внимания. Грабитель крикнул женщине, чтобы та вышла из-за стойки. Так как он был сильно пьян и не мог крепко держать своего заложника, тот вырвался и сразу выбежал на улицу. Мужчина сел машину, после него две девушки выбежали и также сели к нему в машину. Также они сразу позвонили в ЧОП.

Пьяный грабитель направился в сторону стойки и стал перелазить через нее. В этот момент женщина и девушка выбежали на улицу. Он перелез через стойку, открыл ящик, который закреплён под столом и увидел деньги. Он двумя руками стал сгребать купюры и распихивать их по карманам бридж. Всего мужчина украл более 182 тысяч рублей.

После этого он закрыл ящик, перелез обратно через стойку и направился к выходу. Грабитель пошел в сторону 104 квартала.

О грабителе известно, что у него средне-специальное образование, работает неофициально пекарем. Холост, детей нет. Ранее был судим за кражу. Стоит на учете в наркодиспансере.

Октябрьский районный суд постановил признать улан-удэнца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также он должен вернуть похищенные им деньги.



Фото: "Номер один"