В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с подростком

Около 3 часов дня в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло тройное ДТП, в результате которого 14-летнему подростку потребовалась медицинская помощь.

- 38-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя по ул. Бабушкина совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Субару Форестер». По инерции он совершил столкновение со стоящим впереди еще одним автомобилем «Субару Форестер». В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 14-летнему пассажиру второго автомобиля «Субару Форестер», - рассказали в ГИБДД республики.

В ведомстве добавили, что вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 319 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей с признаками опьянения.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе несколько происшествий с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ