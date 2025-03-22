В Бурятии сразу два автомобиля ушли под лед

Вчера, 21 марта, близ поселка Усть-Баргузин в трещину провалился внедорожник. Автомобиль частично ушел под воду, но, к счастью, водитель самостоятельно выбрался из машины.

- Аналогичный инцидент произошёл в Северо-Байкальском районе на акватории озера Байкал. Автомобиль УАЗ частично провалился под лед. Двое человек самостоятельно покинули транспортное средство. В обоих случаях никто не пострадал., рассказали в МЧС республики.

Спасатели призывают граждан не выезжать и не выходить на лёд акваторий, потому что сейчас поверхность льда неоднородна и таит в себе смертельную опасность.

Фото: МЧС РБ