Происшествия 22.03.2025 в 11:08
В Бурятии сразу два автомобиля ушли под лед
В происшествиях никто не пострадал
Текст: Елена Кокорина
Вчера, 21 марта, близ поселка Усть-Баргузин в трещину провалился внедорожник. Автомобиль частично ушел под воду, но, к счастью, водитель самостоятельно выбрался из машины.
- Аналогичный инцидент произошёл в Северо-Байкальском районе на акватории озера Байкал. Автомобиль УАЗ частично провалился под лед. Двое человек самостоятельно покинули транспортное средство. В обоих случаях никто не пострадал., рассказали в МЧС республики.
Спасатели призывают граждан не выезжать и не выходить на лёд акваторий, потому что сейчас поверхность льда неоднородна и таит в себе смертельную опасность.
Фото: МЧС РБ
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