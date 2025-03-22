Происшествия 22.03.2025 в 13:45

В Улан-Удэ дотла выгорел микроавтобус

Машину уничтожило короткое замыкание
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ дотла выгорел микроавтобус

Вечером 21 марта на улице Кабанская в Улан-Удэ вспыхнул микроавтобус. Потушить пожар сотрудникам МЧС удалось быстро, но вот спасти от огня автомобиль, увы, не получилось.

Получив сообщение о возгорании, пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали очаг всего за 12 минут.

- В результате пожара транспортное средство уничтожено огнем полностью на четырех квадратах. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, - сообщили в МЧС республики.

Фото: скриншот видео МЧС РБ

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с 19 по 25 марта

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