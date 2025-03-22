В Улан-Удэ дотла выгорел микроавтобус

Вечером 21 марта на улице Кабанская в Улан-Удэ вспыхнул микроавтобус. Потушить пожар сотрудникам МЧС удалось быстро, но вот спасти от огня автомобиль, увы, не получилось.

Получив сообщение о возгорании, пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали очаг всего за 12 минут.

- В результате пожара транспортное средство уничтожено огнем полностью на четырех квадратах. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, - сообщили в МЧС республики.

Фото: скриншот видео МЧС РБ