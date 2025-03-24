В Бурятии за неделю 4 машины провалились под лед

Сразу 4 случая провала автомобилей под лед зафиксировали на минувшей неделе спасатели в Бурятии. Как рассказали в МЧС, на реке Баргузин в местности Лопатки под лед частично провалился грузовик, там же частично провалился внедорожник.В Северобайкальском районе в дельте реки Шегнанда в ледяную ловушку угодил УАЗ. Еще одна легковушка оказалась в воде на Байкале в Кабанском районе.К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. Однако нарушителей, выехавших на лед, ждет административная ответственность.«Напоминаем о запрете выезда на поверхность Байкала. Лед на озере уже начал активно таять, существует большая вероятность несчастных случаев. Призываем соблюдать правила безопасности и не выезжать на лед на автомобилях», - обратились к жителям республики в МЧС.