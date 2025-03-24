Происшествия 24.03.2025 в 15:58

В Бурятии за неделю 4 машины провалились под лед

Несмотря на запрет, автомобилисты продолжают испытывать судьбу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за неделю 4 машины провалились под лед
Фото: МЧС Бурятии
Сразу 4 случая провала автомобилей под лед зафиксировали на минувшей неделе спасатели в Бурятии. Как рассказали в МЧС, на реке Баргузин в местности Лопатки под лед частично провалился грузовик, там же частично провалился внедорожник.

В Северобайкальском районе в дельте реки Шегнанда в ледяную ловушку угодил УАЗ. Еще одна легковушка оказалась в воде на Байкале в Кабанском районе.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. Однако нарушителей, выехавших на лед, ждет административная ответственность.

«Напоминаем о запрете выезда на поверхность Байкала. Лед на озере уже начал активно таять, существует большая вероятность несчастных случаев. Призываем соблюдать правила безопасности и не выезжать на лед на автомобилях», - обратились к жителям республики в МЧС.
Теги
лед

Все новости

Столица Забайкалья утонула в мусоре
24.03.2025 в 16:12
В Бурятии за неделю 4 машины провалились под лед
24.03.2025 в 15:58
Абитуриентов Бурятии зовут на День открытых дверей в колледжи и техникумы
24.03.2025 в 15:56
В Бурятии алиментщица выплатила дочери более полумиллиона
24.03.2025 в 15:55
Более 100 артистов Монгольского театра оперы и балета приедут в Бурятию
24.03.2025 в 15:35
В Бурятии трое детей остались без матери из-за литра водки
24.03.2025 в 15:23
Улан-удэнцев снова ожидает холод, снег и порывистый ветер
24.03.2025 в 15:08
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО
24.03.2025 в 14:54
В Бурятии молодая роженица умерла так и не выйдя из комы
24.03.2025 в 14:52
В Бурятии жители села в ходе марафона собрали деньги на реставрацию памятника
24.03.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Бурятии трое детей остались без матери из-за литра водки
Тяга к алкоголю у женщины оказалась сильнее материнских чувств
24.03.2025 в 15:23
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО
У Руслана остались мать, отец, брат и сестра
24.03.2025 в 14:54
В Бурятии молодая роженица умерла так и не выйдя из комы
В состояние беспамятства она впала во время кесарева
24.03.2025 в 14:52
В Бурятии пенсионерке не дали пройти курсы по увеличению пенсии
Зато пожилая женщина сохранила немного денег
24.03.2025 в 14:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru