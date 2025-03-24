Более 5 миллионов рублей потеряли пожилые граждане Улан-Удэ из-за киберпреступлений

С начала 2025 года жертвами мошеннических схем стали 64 пенсионера, которые потеряли более 5 млн рублей, а также 51 индивидуальный предприниматель с ущербом свыше 7 млн рублей. Об этом сообщил Баир Жигмитов, начальник ОСО УР УМВД России по городу Улан-Удэ сегодня на брифинге в администрации города.

Для дальнейшего усиления профилактических мер было решено изменить тактику работы. С 10 марта 2025 года в учебных заведениях организованы родительские собрания с участием пожилых людей в рамках акции «Защити пенсионера от мошенников - урок цифровой грамотности, - сообщил Баир Жигмитов.

Уже проведено 53 собраний, охвативших более 2758 граждан, из которых 658 - пожилые люди.

Всего по итогам февраля 2025 года в Улан-Удэ зарегистрировано 243 случая мошенничества, что на 5,8% меньше по сравнению с прошлым годом. В том числе 79 из них — это кражи с банковских счетов, а также 123 случая — взлома личного кабинета на портале Госуслуг.

Будьте осторожны:

- Не передавайте личные данные третьим лицам;

- Участвуйте в мероприятиях по повышению цифровой грамотности, таких как акции «Защити пенсионера от мошенников», чтобы оставаться в курсе актуальных способов мошенничества и методов противодействия им;

- Установите самозапрет на кредиты в личном кабинете на портале Госуслуг.

Фото: Номер один