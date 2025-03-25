В Улан-Удэ жестко покарали «отзывчивого» начальника домоуправления

В Улан-Удэ суды поставили точку в деле бывшего начальника домоуправления №4 ЖКС №12 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ в микрорайоне Звёздный. Мужчина за взятки заселял людей в пустующее служебное жилье, за что ему вынесли весьма суровый приговор.Экс-начальника домоуправления судили дважды: сначала за 5 эпизодов взяточничества, после еще за 7. Но суть преступлений в обоих делах была одинакова.Как следует из судебных решений, по роду службы обвиняемый контролировал специализированный жилищный фонд, в том числе занимался заселением в служебные квартиры людей по договорам найма. Он прекрасно знал, какие жилые помещения в домах в данный момент используются, а какие пустуют, и имел ключи от них.Периодически к нему стали обращаться люди с просьбой заселить их в пустующие квартиры. В их числе были как военнослужащие, так и гражданские лица. Зная, что прав на заселение у просителей нет, начальник домоуправления отказывать им не стал. Правда, за услугу просил вознаграждение, которое в среднем составляло 5 тысяч рублей за месяц проживания в квартире. Деньги новоявленные жильцы перечисляли ему прямо на банковскую карту. Итоговый «навар», зависевший от времени проживания, мог составлять от 20 до 150 тысяч рублей с каждого квартиранта.Злоумышленника разоблачили и предали суду. Несмотря на отсутствие судимостей, положительные характеристики, признание вины и раскаяние в содеянном, различные благодарности и грамоты, взяточнику вынесли суровый вердикт. По совокупности приговоров по двум уголовным делам он получил 9,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,8 миллионов рублей. Верховный суд Бурятии, куда экс-начальник домоуправления обратился с апелляционной жалобой на слишком суровое наказание, оставил ее без удовлетворения.