Происшествия 26.03.2025 в 06:00

В Бурятии скандально известную мать будут приучать к труду

Лишенную родительских прав жительницу Усть-Баргузина приговорили к обязательным работам
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Текст: Сергей Березин
В Бурятии скандально известную мать будут приучать к труду
Вынесен приговор жительнице Усть-Баргузина, которая надолго оставила четверых детей без присмотра в нетопленой квартире в апреле 2024 года. Дети, которым на тот момент исполнилось четыре, два, три года и десять месяцев, были раздеты догола, в жилище царил полный разгром. Самый младший находился в состоянии, близком к коме.

Ребятишек спасли полицейские, приехавшие по сигналу сердобольных соседей. Нерадивую 22-летнюю мать, которая вместо воспитания детей много времени проводила в поселковых кафе, лишили родительских прав. Детей взяла под опеку семья из Усть-Баргузина. А вскоре погиб их отец, выполнявший воинский долг на СВО. После чего биологическая мать стала добиваться восстановления в родительских правах. Ведь компенсационная и страховая выплаты за гибель бойца делятся поровну между членами его семьи.

Драматическая история спасения усть-баргузинских детей привлекла внимание создателей телепрограммы «Мужское/женское» на Первом канале. На съемки в Москву горе-мамаша пыталась вылететь уже вместе со своим новым избранником. Но 19-летний молодой человек был задержан в аэропорту Улан-Удэ, так как находился в розыске. Тем не менее они официально зарегистрировали свои отношения спустя всего три месяца после гибели первого мужа новобрачной.

Баргузинский районный суд лишил жительницу Усть-Баргузина права на выплаты за гибель экс-супруга на СВО. А также отказал в восстановлении ее в родительских правах, поскольку отношение к детям и образ жизни женщины существенно не изменились. Она по-прежнему не трудоустроена, ее задолженность по алиментам превысила 280 тыс. рублей, в органы опеки и попечительства по вопросу о встречах с детьми она не обращалась, от оказания помощи органами соцзащиты отказалась. Сейчас женщина пытается обжаловать оба решения районного суда в Верховном суде Бурятии.

На этой неделе был провозглашен приговор по уголовному делу горе-мамаши. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Согласно ст. 49 УК РФ, обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.

Приговор не вступил в законную силу.
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