В Улан-Удэ второе крупное ДТП случилось в одном и том же месте

Вторая подряд крупная авария произошла на улице Ключевская в Улан-Удэ. Сегодня утром там столкнулись две иномарки.





Автомобиль службы такси «Максим» «Хонда Партнер» при развороте у 10-го корпуса ВСГТУ не уступил дорогу и ему в бок врезалась едущая на большой скорости «Хонда Аккорд». От сильного удара такси вышвырнуло на газон. Сообщается, что в аварии есть пострадавшие, но их количество пока не известно.





Отметим, вчера именно в этом же месте при схожих обстоятельствах произошло еще одна авария. Автомобиль «Лексус 570» также при развороте не предоставил преимущество «Тойоте Марк 2», который ехал по крайне правой полосе. От удара «Тойота» вылетела на обочину и снесла дорожное ограждение.





Фото: скриншоты видео Комитета по транспорту и "Аварком кузов-салон"